Известная украинская певица Настя Каменских показала в сети забавные кадры и повеселила поклонников
Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Настя Каменских, которая является женой продюсера Потапа, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась в сети очаровательными кадрами, на которых позирует в интересном образе и необычном месте.
Как видно, на снимках Настя запечатлена на улице, стоя рядом с автомобилем, на котором написано "Полиция Троещины". При этом артистка прижалась "орешком" к бамперу авто, и весело позирует фотографу. Перед камерой певица появилась в стильном образе – на ней широкие коричневые брюки и светлая футболка, а сверху она накинула модный бежевый тренч оверсайз. Волосы певицы распущены и небрежно уложены, а на ее лице яркий макияж и кокетливая улыбка.
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Пользователи тут же принялись комментировать новые фото Каменских, засыпая ее комплиментами: "Дерзкая", "Красивая", "Это что, полиция красоты?", "Моя любимая красотка", "Такая красивая, обожаю тебя", "Классная, стильная, красивая!", "Лучшая", "Красота", "Очень стильная".
Напомним, Каменских в "железной маске" нарвалась на критику за домашние кадры: "То ли певцы, то ли шуты".
Как сообщала Politeka, Каменских в белоснежном наряде заговорила о главной любви: "Настя, ты сама неожиданность".
Также Politeka писала, что Потап выдал всю правду об отношениях Каменских с Горовой: "Не военные действия, но...".