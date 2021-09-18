Украинская певица Настя Каменских поделилась своим настроением, порадовав украинцев

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских является успешной певицей из Украины, активно развивающая свою карьеру под псевдонимом NK. Красотка активно ведет странички в социальных сетях, делясь самым интересным с фанатами.

На новом видео, которое Настя опубликовала в ТикТок, красотка была в штанах и топе. Красотка пустилась в пляс, впечатляя своими формами. Как можно понять, Каменских уже находилась в Первомайске.

"Don't Rush (Remixed) - Shayan", - подписала песню красотка.

"Главное, хорошее настроение, правда?", - написала Каменских.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Надеюсь, во время концерта не пойдет дождь", "Походу, Насте не сильно красивый номер дали", "Мне одной кажется, что она в положении", "Ты моя крашиха с детства, я обожала клип о красной шапочке".

Напомним, Каменских в стильном наряде протерла бампер полицейской машины упругим "орешком"

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