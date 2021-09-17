Відома артистка Настя Каменських опублікувала відео на своїй сторінці в соціальних мережах і нарвалася на критику від шанувальників

Настя Каменських є відомою українською артисткою. Артистка на початку 2000-их почала свою кар'єру і прославилася завдяки своїй участі в дуеті з Потапом (Олексієм Потапенко). Як передає Politeka.net, співачка з 2017-го року веде сольну кар'єру під псевдонімом "NK".

Цього разу співачка поділилася новим відео на своїй сторінці в Instagram. Вона показала, свій вигляд з ліжка з маскою на обличчі. Після цього, Каменських різко знімає "залізну маску" і робить перехід у відео, де вона вже нафарбована і одягнена. Вона сидить в саду і жує жуйку.

"Гей ти, з добрим ранком", - підписала відео артистка.

Користувачі мережі залишили для Насті безліч коментарів, як і позитивних, так і негативних: "А жуйку обов'язково при цьому колгоспно жувати?", "Зараз не дуже зрозуміло, то лі співаки, то лі блазні", "Я вами захоплююся! Ви дуже красива! А що за маска?", "Кривляка", "В масці краще було", "Залізна маска".

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