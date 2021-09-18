Відома українська співачка Настя Каменських показала в мережі кумедні кадри і повеселила шанувальників
Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Настя Каменських, яка є дружиною продюсера Потапа, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася в мережі чарівними кадрами, на яких позує в цікавому образі і незвичайному місці.
Як видно, на знімках Настя відображена на вулиці, стоячи поруч з автомобілем, на якому написано "Поліція Троєщини". При цьому артистка притулилася "горішком" до бампера авто, і весело позує фотографу. Перед камерою співачка з'явилася в стильному образі - на ній широкі коричневі штани і світла футболка, а зверху вона накинула модний бежевий тренч оверсайз. Волосся співачки розпущене і недбало укладене, а на її обличчі яскравий макіяж і кокетлива посмішка.
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Користувачі тут же почали коментувати нові фото Каменських, засинаючи її компліментами: "Зухвала", "Красива", "Це що, поліція краси?", "Моя улюблена красуня", "Така красива, обожнюю тебе", "Класна, стильна, красива!", "Краща", "Краса", "Дуже стильна".
Нагадаємо, Каменських в" залізній масці "нарвалася на критику за домашні кадри: "Чи то співаки, чи то блазні".
Як повідомляла Politeka, Каменських в білосніжному вбранні заговорила про головне кохання: "Настя, ти сама несподіванка".
Також Politeka писала, що Потап видав всю правду про стосунки Каменських з Горовою: "Не військові дії, але...".