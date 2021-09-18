Відомий виконавець Позитив (Олексій Завгородний) розповів про стосунки з колишньою дружиною через час після розлучення

Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець Позитив, який виступає у складі групи MOZGI в інтерв'ю КП розповів про свої стосунки з колишньою дружиною і своїм другом-продюсером Потапом.

Так, за словами Олексія, вони з колишньою дружиною Ганною Андрійчук залишилися в хороших відносинах і часто бувають в одній компанії. В першу чергу це пов'язано з тим, що Позитив дружить з Потапом, А Анна – найкраща подруга Насті Каменських. До того ж, як зазначив артист, дружать їх з колишньою дружиною батьки. "Мені здається, так і повинно бути - без будь-яких негативних моментів. Я стільки років знаю людину, як я ти можу різко перервати з ним спілкування?",- зазначив Завгородний.

Він також відповів на питання про домінування Потапа в колективі і в особистому спілкуванні. За словами позитиву, він нормально ставиться до такого спілкування, і не бачить в цьому нічого поганого.

"Мені здається, домінування Потапа скрізь і завжди присутнє. І навіть в особистому спілкуванні зі мною те ж саме відбувається. Ми такі, які ми є в житті. Ми так спілкуємося", - підсумував Завгородній.

Нагадаємо, Позитиву після розпаду "Время и Стекло" і розлучення наздогнали нові втрати: "За останній рік від мене...".

Як повідомляла Politeka, Розведений Позитив з "Время и стекло" зізнався в почуттях на всю країну: "Вічно будемо з нею...".

Також Politeka писала, що Розведений Позитив з "Время и Стекло" завоював увагу красуні Мішель Андраде: "Кращий".