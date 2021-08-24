Известный артист Позитив (Алексей Завгородний) поделился новой серией фото и поздравил украинцев
Как передает Politeka.net, Позитив является популярным артистом. Он прославился благодаря своему участию в группе "Время и Стекло" с Надей Дорофеевой. В прошлом году группа заявила о своём распаде. После такого события, Алексея ждал еще один разрыв. Недавно стало известно, что музыкант развелся со своей женой Анной Андрийчук, с которой был в браке около 10 лет. Артист активно ведет социальные сети и радует поклонников новым контентом.
Так, на этот раз музыкант опубликовал серию фото. На снимках артист в рубашке с цветочным принтом, джинсах и солнцезащитных очках лежит в поле пшеницы и позирует на камеру.
"Я люблю тебя, Украина! Я счастлив и горд украинец, благодарен тебе, что являюсь частью этой сильной, непобедимой, красивой и талантливой нации!...и вечно мы будем с ней!", признался музыкант.
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