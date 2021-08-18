Экс-жена рэпера Позитива Анна Андрийчук рассказала, как получила знак от будущего мужа

Как передает Politeka.net, Анна Андрийчук является бывшей женой популярного музыканта Позитива (Алексея Завгороднего). Недавно, они объявили о своём разводе. Бывшие супруги были в браке около 13 лет. По словам Анны причина развода в том, что у Алексея всегда на первом месте была работа и музыка. А она давно уже хочет семьи и детей. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз Анна поделилась новыми Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, недавно у Кати Осадчи и Юрия Горбунова состоялся праздник, в честь скорого рождения ребенка. На праздник были приглашены друзья семьи.

Среди них оказались Анна Андрийчук и её лучшая подруга Настя Каменских. На снимке он сидят около бассейна, и девушка держит в руках белых пакет.

"Есть поверье, что если попить с бокала беременной девушки - тоже будешь беременна. Мы решили с девочками проверить. После того, как я выпила из бокала Кати, ко мне прилетел из далека пакет, прямо в руки, даже не пришлось вставать с места", рассказала Анна Андрийчук.

"Может это знак от будущего мужа?", задалась вопросом бывшая жена Позитива.

Ранее сообщалось, Настя Каменских и экс-жена Позитива перестали разговаривать на совместном отдыхе: "Девчата, вы все не успокоитесь..."

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