Бывшая жена певца Алексея Завгороднего (Позитив) Анна Андрийчук показала свой расслабленный отдых на яхте

В начале этого года бывший солист дуэта «Время и Стекло» и его жена – дизайнер Анна Андрийчук – удивили поклонников неожиданным известием: после многих лет совместной жизни пара решила развестись. После этого Анна стала проводить особенно много времени в компании своей лучше подруги – певицы Насти Каменских. Девушка даже поехала в отпуск с Настей, ее мамой и мужем Потапом.

На своей странице в Инстаграм Андрийчук делится яркими кадрами из этой поездки. Как пишет Politeka.net, в новом посте дизайнер показала, как отдыхала в море.

На фото Андрийчук позировала на борту яхты, плывущей по синему морю навстречу к берегу. Для этой морской прогулки Анна выбрала яркий образ. На ней был розовый комбинезон с короткими шортиками и поясом. Цветастый узор придавал наряду объема и вычурности. Андрийчук позировала очень расслабленно и непринужденно.

«Все происходит случайно, как и планировалось», - подписала снимок Анна.

Ее подписчики тут же принялись комментировать пост.

«Красоточка», «УДАЧНЫХ, случайных планов!», «Ну очень красивая!», «И в очках тоже случайно?», - пишут люди.

Напомним, Настя Каменских и экс-жена Позитива перестали разговаривать на совместном отдыхе.

Как сообщала Politeka, лучшая подруга Каменских откровенно рассказала о ее запретах и характере.

Также Politeka писала, что экс-жена Позитива похвасталась кадрами на роскошной яхте с Каменских.