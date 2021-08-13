Бывшая жена певца Алексея Завгороднего (Позитив) Анна Андрийчук показала свой расслабленный отдых на яхте
В начале этого года бывший солист дуэта «Время и Стекло» и его жена – дизайнер Анна Андрийчук – удивили поклонников неожиданным известием: после многих лет совместной жизни пара решила развестись. После этого Анна стала проводить особенно много времени в компании своей лучше подруги – певицы Насти Каменских. Девушка даже поехала в отпуск с Настей, ее мамой и мужем Потапом.
На своей странице в Инстаграм Андрийчук делится яркими кадрами из этой поездки. Как пишет Politeka.net, в новом посте дизайнер показала, как отдыхала в море.
На фото Андрийчук позировала на борту яхты, плывущей по синему морю навстречу к берегу. Для этой морской прогулки Анна выбрала яркий образ. На ней был розовый комбинезон с короткими шортиками и поясом. Цветастый узор придавал наряду объема и вычурности. Андрийчук позировала очень расслабленно и непринужденно.
«Все происходит случайно, как и планировалось», - подписала снимок Анна.
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Ее подписчики тут же принялись комментировать пост.
«Красоточка», «УДАЧНЫХ, случайных планов!», «Ну очень красивая!», «И в очках тоже случайно?», - пишут люди.
Напомним, Настя Каменских и экс-жена Позитива перестали разговаривать на совместном отдыхе.
Как сообщала Politeka, лучшая подруга Каменских откровенно рассказала о ее запретах и характере.
Также Politeka писала, что экс-жена Позитива похвасталась кадрами на роскошной яхте с Каменских.