Бывшая жена певца и солиста группы «Время и Стекло» Алексея Завгороднего (Позитив) похвасталась женственной фигурой
Как передает Politeka.net, Анна Завгородняя (Андрийчук) поделилась кадрами с отдыха, на которых позировала в эффектном мини-топе и обтягивающей юбке, которая подчеркнула ее округлые бедра.
«Ты единственный автор всего, что с тобой происходит. Осознанный выбор и знание того, куда ты идёшь - это главный ключ к управлению твоей жизнью и новых дверей, которые ты можешь смело открывать», - отметила Анна.
По ее словам, сегодня необходимо брать ответственность за свою жизнь. Она добавила, что лично не о чем не жалеет.
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«Сегодня, уже официально и документально (звучит странно), я стала свободной женщиной», - поставила точку Анна.
В комментариях красотке оставили массу приятных слов и комплиментов.
«Моя богиня», «Моника Беллуччи», «С новым витком вашей жизни», «Королева», «Вы оба обязательно будете счастливы, хоть и не вместе», «Ну что за красота?», - пишут пользователи сети.
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