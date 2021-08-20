Бывшая жена певца и солиста группы «Время и Стекло» Алексея Завгороднего (Позитив) похвасталась женственной фигурой

Как передает Politeka.net, Анна Завгородняя (Андрийчук) поделилась кадрами с отдыха, на которых позировала в эффектном мини-топе и обтягивающей юбке, которая подчеркнула ее округлые бедра.

«Ты единственный автор всего, что с тобой происходит. Осознанный выбор и знание того, куда ты идёшь - это главный ключ к управлению твоей жизнью и новых дверей, которые ты можешь смело открывать», - отметила Анна.

По ее словам, сегодня необходимо брать ответственность за свою жизнь. Она добавила, что лично не о чем не жалеет.

«Сегодня, уже официально и документально (звучит странно), я стала свободной женщиной», - поставила точку Анна.



В комментариях красотке оставили массу приятных слов и комплиментов.

«Моя богиня», «Моника Беллуччи», «С новым витком вашей жизни», «Королева», «Вы оба обязательно будете счастливы, хоть и не вместе», «Ну что за красота?», - пишут пользователи сети.

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