Екс-дружина репера Позитиву Анна Андрійчук розповіла, як отримала знак від "майбутнього чоловіка"

Як передає Politeka.net, Анна Андрійчук є колишньою дружиною популярного музиканта позитиву (Олексія Завгороднього). Нещодавно, вони оголосили про своє розлучення. Колишнє подружжя було в шлюбі близько 13 років. За словами Анни причина розлучення в тому, що у Олексія завжди на першому місці була робота і музика. А вона давно вже хоче сім'ї і дітей. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу Анна поділилася новими сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, нещодавно у Каті Осадчі та Юрія Горбунова відбулося свято, на честь швидкого народження дитини. На свято були запрошені друзі сім'ї.

Серед них виявилися Анна Андрійчук та її найкраща подруга Настя Каменських. На знімку він сидять біля басейну, і дівчина тримає в руках білих пакет.

"Є повір'я, що якщо попити з келиха вагітної дівчини - теж будеш вагітна. Ми вирішили з дівчатками перевірити. Після того, як я випила з келиха Каті, до мене прилетів з далека пакет, прямо в руки, навіть не довелося вставати з місця", розповіла Ганна Андрійчук.

"Може це знак від майбутнього чоловіка?", задалася питанням колишня дружина Позитиву.

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