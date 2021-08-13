Колишня дружина співака Олексія Завгороднього (Позитив) Анна Андрійчук показала свій розслаблений відпочинок на яхті

На початку цього року колишній соліст дуету "Время и Стекло" і його дружина – дизайнер Анна Андрійчук – здивували шанувальників несподіваною звісткою: після багатьох років спільного життя пара вирішила розлучитися. Після цього Анна стала проводити особливо багато часу в компанії своєї краще подруги-співачки Насті Каменських. Дівчина навіть поїхала у відпустку з Настею, її мамою і чоловіком Потапом.

На своїй сторінці в Instagram Андрійчук ділиться яскравими кадрами з цієї поїздки. Як пише Politeka.net, в новому пості дизайнер показала, як відпочивала в морі.

На фото Андрійчук позувала на борту яхти, що пливе по синьому морю назустріч до берега. Для цієї морської прогулянки Анна вибрала яскравий образ. На ній був рожевий комбінезон з короткими шортиками і поясом. Квітчастий візерунок надавав поряд обсягу і химерності. Андрійчук позувала дуже розслаблено і невимушено.

"Все відбувається випадково, як і планувалося", - підписала знімок Анна.

Її передплатники тут же почали коментувати пост.

"Красоточка", "вдалих, випадкових планів!", "Ну дуже красива!", "І в окулярах теж випадково?",- пишуть люди.

Нагадаємо, Настя Каменських і екс-дружина позитиву перестали розмовляти на спільному відпочинку.

Як повідомляла Politeka, краща подруга Каменських відверто розповіла про її заборони і характер.

Також Politeka писала, що екс-дружина позитиву похвалилася кадрами на розкішній яхті з Каменських.