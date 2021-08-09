Колишня дружина Позитива (Олексій Завгородній) Анна Андрійчук показала, як проводить час на відпочинку

Як пише Politeka net, Анна і Олексій одружилися в 2013 році, хоча познайомилися ще в далекому 2006. У 2021 році пара розлучилася. Андрійчук також дружить з Настею Каменських, з якою вирушила на відпочинок на яхті. Красуня вирішила показати в Instagram, як проводить час на курорті.

На нових кадрах Анна стояла в штанях, повернувшись спиною до камери. Також красуня показала кілька відео, на яких прогулялася по яхті, демонструючи розкішні види.

"Зараз вся її життя здавалася такою маленькою і далекою, що Аделін забула про неї-просто стояла і дивилася на безкрайню громаду води всіх відтінків синього, і погляд летів далеко-далеко, і вона летіла з ним туди, до горизонту, де морська синь зливалася з небесною.

Цитата з книги "відьма західних пусток", - написала Анна.

Фанати поставили більше 2 тисяч лайків, включаючи Дантеса, і написали коментарі:

"А чому, обличчя постійно ховаєш?", "Ммм", "Попа краще, ніж вид".

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