Экс-участник группы "Время и Стекло", известный исполнитель Алексей Завгородний (Позитив) ошарашил новостью о своих подписчиках
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Позитив опубликовал видео, призванное отпраздновать 600 тысяч подписчиков в его социальной сети. Правда, событие это было не совсем радостным.
"За последний год от меня отписались более 70 тысяч подписчиков", - признался артист, который недавно пережил развод с женой.
Как раз столько времени прошло с распада группы «Время и стекло». За это время Надя Дорофеева начала сольную карьеру и наращивает популярность, а Позитив немного сдал позиции.
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Также Позитив поделился яркими снимками из новой фотосессии.
«Давайте снова отпразднуем это», - подписал фото артист.
В комментариях поклонники поддержали артиста, оставив ему массу комплиментов.
«Боже, что за фотки», «Боже, ты лучший. А те пусть отписываются, ты лучший!», «Самый лучший кумир. Обожаю безумно)», «Как же я ждал», «Вот что значит Позитив, даже отпискам радуется. Ну и правильно!», «Как же долго я ждала эти фото!», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Позитив заставил говорить о себе, засветившись в отпуске: «Радость и эйфория».
Как сообщала Politeka, Позитив на всю страну признался в своих чувствах: «Вечно будем с ней…».
Также Politeka писала, что Позитив привлек внимание Мишель Андраде: "Лучший".