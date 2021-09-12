Экс-участник группы "Время и Стекло", известный исполнитель Алексей Завгородний (Позитив) ошарашил новостью о своих подписчиках

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Позитив опубликовал видео, призванное отпраздновать 600 тысяч подписчиков в его социальной сети. Правда, событие это было не совсем радостным.

"За последний год от меня отписались более 70 тысяч подписчиков", - признался артист, который недавно пережил развод с женой.

Как раз столько времени прошло с распада группы «Время и стекло». За это время Надя Дорофеева начала сольную карьеру и наращивает популярность, а Позитив немного сдал позиции.

Также Позитив поделился яркими снимками из новой фотосессии.

«Давайте снова отпразднуем это», - подписал фото артист.

В комментариях поклонники поддержали артиста, оставив ему массу комплиментов.

«Боже, что за фотки», «Боже, ты лучший. А те пусть отписываются, ты лучший!», «Самый лучший кумир. Обожаю безумно)», «Как же я ждал», «Вот что значит Позитив, даже отпискам радуется. Ну и правильно!», «Как же долго я ждала эти фото!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Позитив заставил говорить о себе, засветившись в отпуске: «Радость и эйфория».

Как сообщала Politeka, Позитив на всю страну признался в своих чувствах: «Вечно будем с ней…».

Также Politeka писала, что Позитив привлек внимание Мишель Андраде: "Лучший".