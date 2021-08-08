Український виконавець, екс-соліст гурту "Время и стекло" Олексій Завгородній (Позитив) показав, як проводить час у відпустці

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував фото, на якому позував сидячи на сходинках з дуже задоволеним виглядом.

"Радість і ейфорія", - підписав фото Позитив.

У коментарях Завгородньому залишили масу приємних слів і компліментів.

"Такий щасливий", «занадто красивий», «Ля який», «такий пупс», «Наша ти радість», «радість і ейфорія від тебе», «посмішка прекрасна», «бачити тебе щастя для нас», "ось, так би частіше", - пишуть користувачі Мережі.

Зазначимо, що минулого року розпалася група «Время и Стекло», якій Завгородній і Надія Дорофєєва віддали 10 років. Співачка почала сольну кар'єру, а Завгородній залишився працювати в колективі Потапа «Мізки».

Зараз артист перебуває на відпочинку за кордоном. Виглядає він дуже щасливим і натхненним.

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