Український виконавець, екс-соліст гурту "Время и стекло" Олексій Завгородній (Позитив) показав, як проводить час у відпустці
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував фото, на якому позував сидячи на сходинках з дуже задоволеним виглядом.
"Радість і ейфорія", - підписав фото Позитив.
У коментарях Завгородньому залишили масу приємних слів і компліментів.
"Такий щасливий", «занадто красивий», «Ля який», «такий пупс», «Наша ти радість», «радість і ейфорія від тебе», «посмішка прекрасна», «бачити тебе щастя для нас», "ось, так би частіше", - пишуть користувачі Мережі.
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Зазначимо, що минулого року розпалася група «Время и Стекло», якій Завгородній і Надія Дорофєєва віддали 10 років. Співачка почала сольну кар'єру, а Завгородній залишився працювати в колективі Потапа «Мізки».
Зараз артист перебуває на відпочинку за кордоном. Виглядає він дуже щасливим і натхненним.
Нагадаємо, що Позитив зізнався, як приходить до тями після розлучення: "зважився...".
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