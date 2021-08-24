Відомий артист Позитив (Олексій Завгородній) поділився новою серією фото і привітав українців
Як передає Politeka.net, Позитив є популярним артистом. Він прославився завдяки своїй участі в групі "Время и Стекло" з Надею Дорофєєвою. У минулому році група заявила про свій розпад. Після такої події, Олексія чекав ще один розрив. Нещодавно стало відомо, що музикант розлучився зі своєю дружиною Анною Андрійчук, з якою був у шлюбі близько 10 років. Артист активно веде соціальні мережі і радує шанувальників новим контентом.
Так, цього разу музикант опублікував серію фото. На знімках артист в сорочці з квітковим принтом, джинсах і сонцезахисних окулярах лежить в полі пшениці і позує на камеру.
"Я люблю тебе, Україно! Я щасливий і гордий українець, вдячний Тобі, що є частиною цієї сильної, непереможної, красивої і талановитої нації...і вічно ми будемо з нею!", зізнався музикант.
Особисте фото Пугачової і Галкіна з дітьми, зроблене в замку, злили в Мережу: "Це супер"
Переможець "Майстер Шеф" зняв дивну поведінку Сергія Притули в ресторані: "Адаптувався і почав їсти квіти"
Захоплення українського літака, в МЗС перервали мовчання про НП в аеропорту: "Були озброєні..."
Глава МОЗ попередив українців про нову хвилю COVID-19, тривожні деталі: "Якщо враховувати цю динаміку..."
74-річна Софія Ротару В обіймах Баскова викликала шквал насмішок: "Як вагітна дружина"
Раніше повідомляли, розведений Позитив з "Время и Стекло" завоював увагу красуні Мішель Андраде: "Кращий"
Також, екс-дружина позитиву після хворобливого розлучення отримала знак від "майбутнього чоловіка": "Дуже дивно..."
Politeka розповідала, екс-дружина позитиву в мініатюрному топі прикувала погляди до апетитних форм: "Моніка Беллуччі»