Відомий артист Позитив (Олексій Завгородній) поділився новою серією фото і привітав українців

Як передає Politeka.net, Позитив є популярним артистом. Він прославився завдяки своїй участі в групі "Время и Стекло" з Надею Дорофєєвою. У минулому році група заявила про свій розпад. Після такої події, Олексія чекав ще один розрив. Нещодавно стало відомо, що музикант розлучився зі своєю дружиною Анною Андрійчук, з якою був у шлюбі близько 10 років. Артист активно веде соціальні мережі і радує шанувальників новим контентом.

Так, цього разу музикант опублікував серію фото. На знімках артист в сорочці з квітковим принтом, джинсах і сонцезахисних окулярах лежить в полі пшениці і позує на камеру.

"Я люблю тебе, Україно! Я щасливий і гордий українець, вдячний Тобі, що є частиною цієї сильної, непереможної, красивої і талановитої нації...і вічно ми будемо з нею!", зізнався музикант.

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