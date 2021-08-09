Екс-учасник гурту "Время и Стекло" і відомий український музикант Позитив поділився новою фотографією
Як передає Politeka.net, Позитив (Олексій Завгородній) відомий український музикант. Прославився він участю в групі" Время и Стекло " з Надею Дорофєєвою. Нещодавно вони заявили про свій розпад. Також на позитиву злягло ще одне розставання, він розлучився зі своєю дружиною Ганною Андрійчук. Вони були разом більше 10 років, і в 2013 році одружилися. Олексій активно веде соціальні мережі і часто ділиться з шанувальниками моментами зі свого життя.
Цього разу музикант виклав нове фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку Олексій сидить на сходах в джинсовому костюмі. Він доповнив свій образ темно-синьою кепкою і взуттям яскравих кольорів.
"Радість і ейфорія", підписав публікацію екс-соліст групи "Время и Стекло".
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Шанувальники засипали репера компліментами, і також на фотографію відреагувала підопічна Потапа Мішель Андраде.
"Кращий", написала дівчина.
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