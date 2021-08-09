Екс-учасник гурту "Время и Стекло" і відомий український музикант Позитив поділився новою фотографією

Як передає Politeka.net, Позитив (Олексій Завгородній) відомий український музикант. Прославився він участю в групі" Время и Стекло " з Надею Дорофєєвою. Нещодавно вони заявили про свій розпад. Також на позитиву злягло ще одне розставання, він розлучився зі своєю дружиною Ганною Андрійчук. Вони були разом більше 10 років, і в 2013 році одружилися. Олексій активно веде соціальні мережі і часто ділиться з шанувальниками моментами зі свого життя.

Цього разу музикант виклав нове фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку Олексій сидить на сходах в джинсовому костюмі. Він доповнив свій образ темно-синьою кепкою і взуттям яскравих кольорів.

"Радість і ейфорія", підписав публікацію екс-соліст групи "Время и Стекло".

Шанувальники засипали репера компліментами, і також на фотографію відреагувала підопічна Потапа Мішель Андраде.

"Кращий", написала дівчина.

Раніше повідомлялося, Позитив з "Время и Стекло" змусив говорити про себе, засвітившись на відпочинку: "Радість і ейфорія»

Також, екс-дружина позитиву в білому міні влаштувала сміливу фотосесію на яхті: "Задумайтеся над своєю поведінкою"

Politeka розповідала, Позитив з "Время и Стекло" вразив витівкою у відпустці, кадри потрапили в мережу: "На волю ... »



