Известный исполнитель Позитив (Алексей Завгородный) рассказал об отношениях с бывшей женой спустя время после развода

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель Позитив, который выступает в составе группы MOZGI в интервью КП рассказал о своих отношениях с бывшей женой и своим другом-продюсером Потапом.

Так, по словам Алексея, они с бывшей супругой Анной Андрийчук остались в хороших отношениях и часто бывают в одной компании. В первую очередь это связано с тем, что Позитив дружит с Потапом, а Анна – лучшая подруга Насти Каменских. К тому же, как отметил артист, дружат их с бывшей женой родители. "Мне кажется, так и должно быть – без каких-либо негативных моментов. Я столько лет знаю человека, как я ты могу резко прервать с ним общение?", - отметил Завгородный.

Он также ответил на вопрос о доминировании Потапа в коллективе и в личном общении. По словам Позитива, он нормально относится к такому общению, и не видит в этом ничего плохого.

"Мне кажется, доминирование Потапа везде и всегда присутствует. И даже в личном общении со мной то же самое происходит. Мы такие, какие мы есть в жизни. Мы так общаемся", - подытожил Завгородний.

Напомним, Позитива после распада "Время и Стекло" и развода настигли новые потери: "За последний год от меня...".

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