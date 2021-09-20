Украинская певица Настя Каменских показала новый образ в необычном платье

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских является популярной певицей в Украине. Красотка сейчас занята сольной карьерой, постоянно радуя украинцев хитами. не забывает Каменских и о социальных сетях, где делится с фанатами интересным контентом.

На новом видео, которое Настя подготовила для ТикТок, красотка сидела в плаще перед зеркалом. После через несколько секунд Каменских была уже в кожаном платье и с зализанными волосами.

"Не стреляй", - написала красотка под фото.

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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"О, Настюха, давно не видела", "Понравилась опять наша Настя", "Она так постарела", "Как же повезло, что мы можем видеть своих кумиров, жить в тоже время что и они, и даже писать им комментарии", "Я подумала, что будет косплей на Дазая", "Мне кажется или она похожа на Мейз из Люцифера", "Прямо таки Жади из Клона".

@nkofficial

Don’t shoot 😳

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