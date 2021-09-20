Украинская певица Настя Каменских показала новый образ в необычном платье

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских является популярной певицей в Украине. Красотка сейчас занята сольной карьерой, постоянно радуя украинцев хитами. не забывает Каменских и о социальных сетях, где делится с фанатами интересным контентом.

На новом видео, которое Настя подготовила для ТикТок, красотка сидела в плаще перед зеркалом. После через несколько секунд Каменских была уже в кожаном платье и с зализанными волосами.

"Не стреляй", - написала красотка под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"О, Настюха, давно не видела", "Понравилась опять наша Настя", "Она так постарела", "Как же повезло, что мы можем видеть своих кумиров, жить в тоже время что и они, и даже писать им комментарии", "Я подумала, что будет косплей на Дазая", "Мне кажется или она похожа на Мейз из Люцифера", "Прямо таки Жади из Клона".

Напомним, Каменских во всем черном спела дуэтом с российской звездой

А еще Politeka сообщала, что Каменских, Полякова, Кравец, Монатик и другие звезды удивили своими хобби

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