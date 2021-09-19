Известный артист Потап показал себя в экстравагантном образе и удивил украинцев видом

Как передает Politeka.net, Потап является известным украинским артистом. Также он владеет продюсерским центром и является наставником популярных украинских артистов. Потап прославился своим участием в коллективе "Потап и Настя". В 2019-ом году он объявил, что женился на бывшей коллеге Насте Каменских.

На этот раз артист опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадре Потап в ярком костюме желтого цвета. На нём желтая толстовка с синей надписью, такого же цвета спортивные брюки в крапинку и желтая шапка. Свой образ он разбавил футболкой белого цвета и кроссовками.

"Желтый! Это мой цвет", - подчеркнул музыкант.

Поклонники оставили множество комментариев для артиста, где придумали ему клички из-за нового наряда: "Ты солнце", "Крутой", "Банан", "Сочный лимончик", "Огонь", "Желтый терминатор", "Жёлтый это цвет Кавказа потому что у нас солнечный регион", "Цыпленок".

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