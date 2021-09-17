Известный рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) неожиданно запел на украинском языке

Как передает Politeka.net, в Инстаграм артист опубликовал кадр с концерта, где он исполняет свой новый хит. Потап неожиданно отказался от рэпа, спев эстрадную песню. Также поклонников удивил тот факт, что песня была написана на украинском языке.

«Вишиванка», - коротко подписал видео артист.

В комментариях артисту оставили массу приятных отзывов.

«Очень интересный формат», «Рэп читай, как в молодости», «Алексей, вы очень талантливый и разносторонний человек, вот горжусь, что мы с вами под одним флагом!», «За Укр Мову - браво, респект, уважуха», «Непревзойденный украинский и он вам очень идет», «Супер песня, она сейчас в моем плейлисте», - пишут пользователи сети.

Отметим, что на данный момент Потап поет в группе «Мозги», а также время от времени выпускает сольные песни, экспериментируя со стилем.

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