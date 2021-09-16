Відомий репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко), чоловік Насті Каменських, здивував появою з засновником одного з ігрових холдингів

Артист користується великою популярністю в Україні, передає Politeka.net. Репер часто подорожує в різні країни, де виступає, а також веде справи своїх підопічних.

Кадрами з поїздок репер ділиться в Instagram, на який у нього підписані 1,9 мільйона осіб.

На новому фото Потап з'явився у літака разом з відомим росіянином - із засновником і гендиректором ігрового холдингу Destiny Development Антоном Аграновським.

" Attitude ! 🪢", - написав Потап.

За 40 хвилин публікація зібрала понад 1000 лайків і трохи коментарів.

"Круті😍 🔥", "Клас! Це по роботі був політ?)))))) ","У Москві концерт давав?", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Потап з ранніх років займався музикою, хоча йому довелося відучитися на вчителя фізкультури й тренера з водного поло і плавання, а також магістра економічних наук, підприємницької діяльності та аудиту.

Все ж сцена артиста притягувала сильніше. З 2000-х років його ім'я знають всі українці.

Артист виступав в різних групах і придумував собі псевдоніми, але найбільшу популярність йому приніс дует з Настею Каменських.

Нагадаємо, Потап видав всю правду про стосунки Каменських з Горовою

А ще Politeka писала, що незадоволена Каменських показала, як Потап лається прямо в машині

Також Politeka повідомляла, що Потап здивував визнанням, як до популярності працював на будівництві