Известный рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко), муж Насти Каменских, удивил появлением с основателем одного из игровых холдингов

Артист пользуется большой популярностью в Украине, передает Politeka.net. Рэпер часто путешествует в разные страны, где выступает, а также ведет дела своих подопечных.

Кадрами с поездок рэпер делится в Инстаграм, на который у него подписаны 1,9 миллиона человек.

На новом фото Потап появился у самолета вместе с известным россиянином - основателем и гендиректором игрового холдинга Destiny Development Антоном Аграновским.

" Attitude ! 🪢", - написал Потап.

За 40 минут публикация собрала более 1000 лайков и немного комментариев.

"Крутые 😍🔥", "Класс! Это по работе был полёт?))))))","В Москве концерт давал?", - написали пользователи сети.

Отметим, Потап с ранних лет занимался музыкой, хотя ему пришлось отучиться на учителя физкультуры и тренера по водному поло и плаванию, а также магистра экономических наук, предпринимательской деятельности и аудита.

Все же сцена артиста притягивала сильнее. С 2000-х годов его имя знают все украинцы.

Артист выступал в разных группах и придумывал себе псевдонимы, но самую большую популярность ему принес дуэт с Настей Каменских.

Напомним, Потап выдал всю правду об отношениях Каменских с Горовой

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