Відомий репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко) розповів, які стосунки у його колишньої дружини, Ірини Горової, і нинішньої - Насті Каменських

Потап та Ірина Горова одружилися в 1999 році, передає Politeka.net. Через 15 років подружжя розлучилося, хоча про розставання воно оголосило лише кілька років тому. У колишніх залишився син Андрій 2008 року народження.

У 2019 році Потап одружився зі співачкою Настею Каменських, відносини з якою довго приховував.

Примітно, що репер зберіг дружні стосунки зі своєю колишньою, вони продовжують разом працювати.

А ось Настя Каменських в одному з інтерв'ю зазначила, що з колишньою дружиною Потапа не має жодних стосунків. Потап у новому інтерв'ю "КП Україна" повідомив, що його влаштовує це.

На думку продюсера, буде не дуже правильно, якщо колишня дружина буде дружити з нинішньою.

"Повинні бути точно не військові дії, але не дружба. Це два різних періоди життя, дві різні системи відносин, різні жінки й різні погляди на світ. Зараз їхні стосунки я б назвав дипломатичним паритетом", - поділився Потап.

Варто зазначити, що Настя Каменських розповіла - вона підтримує дружні стосунки з сином репера. Андрій приїжджає з ночівлею, а Олексій приділяє йому багато часу.

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