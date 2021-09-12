Це було дуже складно...

Потап вважає за краще не говорити про колишню дружину, проте в новому інтерв'ю він зважився на зізнання

Ірина Горова та Олексій Потапенко розлучилися більше ніж 7 років тому, але змогли зберегти хороші стосунки між собою. Вони залишилися друзями і партнерами, а також виховують спільного сина – 13-річного Андрія.

В інтерв'ю для програми ЖВЛ Потап вперше поділився подробицями розлучення з Горовою.

За словами Потапа, саме він був ініціатором розлучення. У 2014 він розлучився з Горовою і зробив вибір на користь Насті Каменської – тоді ще колеги по дуету "Потап і Настя". Два роки тому вона стала його дружиною.

Процес розлучення з Горовою став для Потапа дуже болючим і складним для нього періодом.

"Це було дуже складно. Це було дуже боляче. Тоді серце розбивалося, але зараз розумію, що дуже щасливий, тому що зробив правильно – послухав своє серце", – розповідав Потап.

Варто відзначити, що незважаючи на те, що Настя Каменських та Ірина Горова не спілкуються, співачка прекрасно ладнає з Андрієм Потапенко — сином Олексія. Хлопчик часто гостює у тата в заміському будинку, де вони грають в комп'ютерні ігри і багато часу проводять разом.

Нагадаємо, що Ольгу Сумську, Дімопулос і Потапа потрясла звістка про смерть знаменитого актора.

Як Politeka повідомляла, що Настя Каменських засвітила інтимний момент з Потапом, розважаються втрьох.

Також Politeka писала, що син Потапа Андрій засвітив подарований на 13-річчя пістолет.