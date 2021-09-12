Это было очень сложно...

Потап предпочитает не говорить о бывшей супруге, однако в новом интервью он решился на признание

Ирина Горовая и Алексей Потапенко развелись больше чем 7 лет назад, но смогли сохранить хорошие отношения между собой. Они остались друзьями и партнерами, а также воспитывают общего сына – 13-летнего Андрея.

В интервью для программы ЖВЛ Потап впервые поделился подробностями развода с Горовой.

По словам Потапа, именно он был инициатором развода. В 2014 он расстался с Горовой и сделал выбор в пользу Насти Каменской – тогда еще коллеги по дуэту "Потап и Настя". Два года назад она стала его женой.

Процесс развода с Горовой стал для Потапа очень болезненным и сложным для него периодом.

"Это было очень сложно. Это было очень больно. Тогда сердце разбивалось, но сейчас понимаю, что очень счастлив, потому что сделал правильно – послушал свое сердце", – рассказывал Потап.

Стоит отметить, что несмотря на то, что Настя Каменских и Ирина Горовая не общаются, певица прекрасно ладит с Андреем Потапенко — сыном Алексея. Мальчик часто гостит у папы в загородном доме, где они играют в компьютерные игры и много времени проводят вместе.

Напомним, что Ольгу Сумскую, Димопулос и Потапа потрясло известие о смерти знаменитого актера.

Как Politeka сообщала, что Настя Каменских засветила интимный момент с Потапом, развлекаются втроем.

Также Politeka писала, что сын Потапа Андрей засветил подаренный на 13-летие пистолет.