Известный артист и музыкант Потап показал, как развлекается со своей женой Настей Каменских на выходных

Как передает Politeka.net, Потап (Алексей Потапенко) является известным украинским артистом. Также он владеет продюсерским центром и является наставником популярных украинских артистов. Потап прославился своим участием в коллективе "Потап и Настя". В 2019-ом году музыкант объявил о том, что он в браке с Настей Каменских.

На этот раз артист поделился новыми видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Потап и его жена Настя Каменских в свой выходной день отправились на прогулку. Как известно, артисты постоянно в разъездах и редко видяться друг с другом.

"Когда у тебя жена - тиктокер, ты всё равно волею не волей должен с этим жить. Хотя бы жить, принять это. Ладно не понять, но принять ты это должен. Ну хорошо...", - жалуется Потап.

После этого, артисты оказываются на детской площадке, где Каменских собирается снять тикток.

Однако, она ставит телефон на лестнице горки, и в какой-то момент он падает.

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