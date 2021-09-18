Приемная дочь Потапа Наташа Горовая показала, как встретила свой день рождения с подругами, и сделала признание об этом дне

Дочь известной украинской продюсера Ирины Горовой Наталья на днях отпраздновала день рождения: 16 сентября девушке исполнилось 24 года. В воспитании Наташи большую роль сыграл бывший муж ее матери Потап. Даже после развода он сохранил хорошие отношения с приемной дочерью, и в этом году трогательно поздравил ее с днем рождения.

Сама Горовая-младшая спустя несколько дней рассказала в Инстаграм, как отметила этот праздник, пишет Politeka.net.

«24 . и я наконец-то полюбила свой день рождение. Замечательный повод собраться, наделать кучу фоток на плёнку и устроить маленькие шалости, даже успеть отметить девичник. Обожаю каждую из вас. P.S. всё, что было в Hangover – остаётся в Hangover», - написала Наташа.

Она поделилась фотографиями с того самого дня. На одной из них девушка позировала в белом платье, рубашке и милой бумажной короне на голове. На других снимках можно было увидеть, как Наташа развлекается, выпивая с подругами.

Подписчики тут же отреагировали на ее пост.

«Я тебя люблю», «какой классный вечер!», «Наташаа, это было так круто», - пишут люди.

Напомним, приемная дочь Потапа в экстра-мини произвела фурор на публике.

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