Дочь известного украинского продюсера Алексея Потапенко (Потапа) Наташа Горовая показала, как тренируется в зале

Более 20 лет назад Потап начал строить отношения с Ириной Горовой, у которой уже біла дочь от предыдущих отношений, пишет Politeka.net. Артист принял девочку, как родную. По его словам, если мужчина любит женщину, то будет любить и ее детей.

Сейчас Наташа Горовая уже взрослая девушка, которая строит карьеру, а также активно ведет соцсети. На страницу девушки подписаны 29,9 тысячи пользователей сети. Она много рассказывает о занятиях спортом.

В частности, в одних из последних сторис Горовая удивила растяжкой. Девушка находилась в зале, для тренировок она выбрала топ и лосины.

Красотка закинула ногу выше головы и начала тянуться у тренажера. Пока девушка только учится, и у нее не получается воздушный шпагат, как у балерины Анастасии Волочковой, но Наташа показала хороший результат, хотя и в подписи себя раскритиковала.

"Иногда стараюсь снимать свои тренировки, чтобы разбирать ошибки. Ох, что за кривая береза? Где шпагат? Срочно возвращаем растяжку", - написала приемная дочь Потапа.

Отметим, Потап и Ирина Горовая уже давно расстались, но сохранили дружеские отношения.

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