На выходных девушка гуляла по жемчужине у моря

Приемная дочь Алексея Потапенко (Потапа) Наташа Горовая махнула на выходные в курортную Одессу и рассказала, что ее так поразило

Как пишет Politeka.net, 23-летняя девушка поделилась снимкам у себя в Инстаграм.

Наташа является старшей дочерью Ирины Горовой, бывшей жены Потапа, с которой они прожили долгие годы. Алексей вырастил девочку с раннего возраста и даже после развода сохранил с бывшей семьей хорошие отношения. У Потапенко также есть совместный с Ириной сын Андрей.

Целый день Горовая гуляла по Одессе и осталась в восторге от жемчужины у моря.

Она уже делилась яркими снимками, сделанными днем, теперь решила показать кое-что интересное в черно-белых тонах.

Новое фото сделано через стекло магазина или кафе.

Наташа запечатлена в черной кофте и юбке в клетку. Девушка распустила свои светлые волосы и высунула язык, не смотря в объектив камеры. Отражающийся свет сделали снимок особенно заманчивым.

Наташа удивилась тому, какие открытые люди в Одессе, ее покорила атмосфера города у моря.

«Какие же тут открытые люди в Одессе.

Город атмосфера ♥️» - написала она.

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