Приемная дочь популярного музыкального продюсера Потапа Наташа Горовая впервые вышла на сцену на важном мероприятии

Как передает Politeka.net, Наташа является старшей дочерью Ирины Горовой, бывшей жены Потапа, от прошлых отношений. Наташа активно ведет социальные сети, где рассказывает поклонникам о путешествиях и спорте.

На этот раз приемная дочь Потапа опубликовала новый пост на своей странице в Инстаграм. На снимках Наташа в белом костюме космонавта выступает с напарником на сцене. Она рассказала о том, что это её первое публичное выступление.

"Первое интервью, первое публичное выступление.



Такие важные для меня события. Этот год получился невероятно особенным, потому что много чего со мной произошло в первый раз. Я максимально вдохновлённая, сияю и свечусь от радости!



В свои 23 я и не могла подумать, что буду ведущей перед большой аудиторией.



Написать сценарий ивента на английском, перебороть свой страх и сделать первый шаг на сцену.



Эмоции свои описать сложно, но когда слышишь миллион позитивного фидбека – хочется делать ещё и ещё! Это то, что заряжает и мотивирует.



На днях мы с @rodion_aznaurov провели All Hands – мероприятие для сотрудников компании, где наши топы рассказали о достижениях за предыдущие полгода и о целях на будущее.

Очень важно слышать о результатах. Ведь когда ты видишь какая была проделана работа – это заряжает на новые цели и мотивирует идти к их достижению.", поделилась Наташа Горовая.

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