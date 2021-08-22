Приемная дочь Алексея Потапенко (Потапа) Наташа Горовая показала эффектную фигурку перед зеркалом, сделав пост в Инстаграм

Как пишет Politeka.net, Наташа является старшей дочерью Ирины Горовой, бывшей жены Потапа, от прошлых отношений. Алексей вырастил девочку с самого малого и даже после развода сохраняет хорошие отношения. У Потапенко также есть совместный с Ириной сын Андрей. У Андрея, как и Наташи, есть свой блог в Инстаграм.

На новых фото, которые Наташа оставила в блоге, девушка была в топике и штанах, позируя перед зеркалом. Горовая улыбалась, натянув бейсболку, а на плече было полотенце. Красотка сделала селфи, показав безупречную фигурку.

Фотографию Наташа оставила в сторис Инстаграм. В этом разделе нет лайков и комментариев, поэтому никто не оставил комплиментов юной красотке, за которой следят десятки тысяч украинцев на популярной платформе.

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