Рэпер Потап поделился новой фотографией приемной дочери Наташи Горовой

Как пишет Politeka.net, много лет назад рэпер Потап (настоящее имя Алексей Потапенко) вступил в брак с Ириной Горовою, у которой была дочь Наташа от предыдущих отношений. С Горовой рэпер построил успешный бизнес и принял девочку как родную, хотя брак Потапа уже давно распался, рэпер поддерживает близкие отношения с Наташей и Ириной.

В своем Instagram Потап часто делится личными фотографиями. На этот раз он опубликовал фотографию приемной дочери, которая позировала в красном коротком платье на пляже.

"Я горжусь тобой @natashka.gorovaya и люблю тебя ❤️", - написал Потап.

Таким образом Потап поздравил младшую Горовую с Днем рождения – 16 сентября ей исполнилось 24 года.

Поклонники поставили много лайков и написали комментарии.

"Ох и выросла деваха 🔥🔥🔥 ", " Красотка! ❤️🔥 ", "@realpotap❤️ Вы замечательный человек. Повезло тем, кто имеет с тобой отношения ❤️ с Днем рождения Наташа 🎈 ", - написали в комментариях.

Ранее Politeka писала, что Потап неожиданно появился в компании известного россиянина, удивив кадром: "В Москве концерт давал?".

Напомним, что приемная дочь Потапа засветила кольцо на безымянном пальце, размер впечатляет: "Мама одобрила".

A еще Politeka сообщала, что приемная дочь Потапа предложила рассмотреть свои 50 татуировок: "Вот бабушка будет".