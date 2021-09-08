Прийомна дочка відомого українського репера і продюсера Потапа Наташа Горова похвалилася незвичайною" обручкою"
Ірина Горова і співак Олексій Потапенко розлучилися без скандалів, причому пара підтримує дружні стосунки досі і зберігає теплу атмосферу з дітьми. На святкування 13-річчя вся родина зібралася разом, а діти навіть встигли подуріти.
23-річна Наташа Горова є старшою дочкою продюсера Ірини Горової, з якою довгі роки жив у шлюбі Потап. Артист ростив Наташу з раннього віку, і теж підтримує з нею теплі стосунки.
На сімейному святі дівчина влаштувала жартівливу фотосесію з хлопчиком-другом її брата, причому одягла» обручку " і похвалилася ним з підлітком:
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"Мама схвалила, я сказала" так "" - з гумором написала Наташа.
Потап також помітив, як провів гарний час з дітьми і колишньою дружиною.
"Це був прекрасний день, день 13річчя мого сина! Люблю тебе синочок, будь мужиком завжди!!» - написав Потап під сімейним фото.
Шанувальники також підтримали: "З Днем Народження!😍 Будь завжди добрим і щасливим! Тільки 13 років тобі і всі бажання збудуться!; Нехай росте на радість і буде завжди здоровим!! І успішної реалізації всіх генофондних талантів; Нехай збуваються мрії, здоров'я, щастя і любові!🥳 ; Почастуєте Тортиком! Хахах)😂 🤭; ❤ порожній Господь береже Вас і вашого сина».
Нагадавши, прийомна дочка Потапа вразила виглядом, відправившись до Одеси.
Як повідомляла Politeka, прийомна дочка Потапа вперше ризикнула виступити на сцені перед публікою.
Також Politeka писала, що прийомна дочка Потапа показала мову в Одесі і здивувалася людям.