Прийомна дочка відомого українського репера і продюсера Потапа Наташа Горова похвалилася незвичайною" обручкою"

Ірина Горова і співак Олексій Потапенко розлучилися без скандалів, причому пара підтримує дружні стосунки досі і зберігає теплу атмосферу з дітьми. На святкування 13-річчя вся родина зібралася разом, а діти навіть встигли подуріти.

23-річна Наташа Горова є старшою дочкою продюсера Ірини Горової, з якою довгі роки жив у шлюбі Потап. Артист ростив Наташу з раннього віку, і теж підтримує з нею теплі стосунки.

На сімейному святі дівчина влаштувала жартівливу фотосесію з хлопчиком-другом її брата, причому одягла» обручку " і похвалилася ним з підлітком:

"Мама схвалила, я сказала" так "" - з гумором написала Наташа.

Потап також помітив, як провів гарний час з дітьми і колишньою дружиною.

"Це був прекрасний день, день 13річчя мого сина! Люблю тебе синочок, будь мужиком завжди!!» - написав Потап під сімейним фото.

Шанувальники також підтримали: "З Днем Народження!😍 Будь завжди добрим і щасливим! Тільки 13 років тобі і всі бажання збудуться!; Нехай росте на радість і буде завжди здоровим!! І успішної реалізації всіх генофондних талантів; Нехай збуваються мрії, здоров'я, щастя і любові!🥳 ; Почастуєте Тортиком! Хахах)😂 🤭; ❤ порожній Господь береже Вас і вашого сина».