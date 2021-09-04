Приемная дочь Алексея Потапенко (Потапа) показала, как проводит время в Одессу
Как пишет Politeka.net, Наташа является дочерью Ирины Горовой, известного украинского продюсера и бывшей жены Алексея Потапенко. И хоть пара давно развелась, Потап сохранил хорошие отношения с Ириной, приемной дочерью Наташей, а также сыном Андреем.
Наташа сейчас активно ведет свой блог в Инстаграм, где делится многим, что происходит у нее в жизни. На страничку девушки подписаны десятки тысяч украинцев.
В этот раз Наташа опубликовала фотографии из Одессы. Горовая гуляла в курточке и штанах, а талию подвязала клетчатой кофтой. Девушка добавила несколько фото, показав, как проводит время в городе.
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"Счастливая киевлянка гуляет по Одессе. Не представляла, что тимбилдинг может быть таким прикольным", - написала Наташа.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комплименты:
"Какая красивая, давай уже к нам в Винницу", "Какая красивая".
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