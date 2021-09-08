Приемная дочь известного украинского рэпера и продюсера Потапа Наташа Горовая похвасталась необычным "обручальным" кольцом

Ирина Горовая и певец Алексей Потапенко развелись без скандалов, причем пара поддерживает дружеские отношения до сих пор и сохраняет теплую атмосферу с детьми. На празднование 13-летия вся семья собралась вместе, а дети даже успели подурачиться.

23-летняя Наташа Горовая является старшей дочерью продюсера Ирины Горовой, с которой долгие годы жил в браке Потап. Артист растил Наташу с раннего возраста, и тоже поддерживает с ней теплые отношения.

На семейном празднике девушка устроила шуточную фотосессию с мальчиком – другом ее брата, причем надела крупное «обручальное» кольцо и похвасталась им с подростком:

«Мама одобрила, я сказала «да»» - с юмором написала Наташа.

Потап также подметил, как провел хорошее время с детьми и бывшей женой.

«Это был прекрасный день, день 13летия моего сына! Люблю тебя сыночек, будь мужиком всегда!!» - написал Потап под семейным фото.

Поклонники также поддержали: «С Днём Рождения!😍 Будь всегда ДОБРЫМ и Счастливым! Только 13 лет тебе и все желания сбудутся!; Пусть растёт на радость и будет всегда здоровым!! И успешной реализации всех генофондных талантов; Пусть сбываются мечты, здоровья, счастья и любви!🥳; Угостите Тортиком! Хахах)😂🤭; ❤Пуст Господь хранит Вас и Вашего сына».