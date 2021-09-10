Дочка відомого українського продюсера Олексія Потапенка (Потапа) Наташа Горова показала, як тренується в залі

Понад 20 років тому Потап почав будувати стосунки з Іриною Горовою, у якої вже була дочка від попередніх стосунків, пише Politeka.net. Артист прийняв дівчинку, як рідну. За його словами, якщо чоловік любить жінку, то буде любити і її дітей.

Зараз Наташа Горова вже доросла дівчина, яка будує кар'єру, а також активно веде соцмережі. На сторінку дівчини підписані 29,9 тисячі користувачів мережі. Вона багато розповідає про заняття спортом.

Зокрема, в одних з останніх сторіс Горова здивувала розтяжкою. Дівчина перебувала в залі, для тренувань вона вибрала топ і лосини.

Красуня закинула ногу вище голови і почала тягнутися у тренажера. Поки дівчина тільки вчиться, і у неї не виходить повітряний шпагат, як у балерини Анастасії Волочкової, але Наташа показала хороший результат, хоча і в підписі себе розкритикувала.

"Іноді намагаюся знімати свої тренування, щоб розбирати помилки. Ох, що за крива береза? Де шпагат? Терміново повертаємо розтяжку", - написала прийомна дочка Потапа.

Зазначимо, Потап та Ірина Горова вже давно розлучилися, але зберегли дружні стосунки.

Нагадаємо, прийомна дочка Потапа в червоному бікіні підставила пружні форми сонечку і влаштувала екстрим

Як повідомляла Politeka, прийомна дочка Потапа показала мову в Одесі і здивувалася людям

Також Politeka писала, що прийомна дочка Потапа у вузькому топіку "козирнула" витонченою фігуркою перед дзеркалом