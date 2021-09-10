Дочка відомого українського продюсера Олексія Потапенка (Потапа) Наташа Горова показала, як тренується в залі
Понад 20 років тому Потап почав будувати стосунки з Іриною Горовою, у якої вже була дочка від попередніх стосунків, пише Politeka.net. Артист прийняв дівчинку, як рідну. За його словами, якщо чоловік любить жінку, то буде любити і її дітей.
Зараз Наташа Горова вже доросла дівчина, яка будує кар'єру, а також активно веде соцмережі. На сторінку дівчини підписані 29,9 тисячі користувачів мережі. Вона багато розповідає про заняття спортом.
Зокрема, в одних з останніх сторіс Горова здивувала розтяжкою. Дівчина перебувала в залі, для тренувань вона вибрала топ і лосини.
Красуня закинула ногу вище голови і почала тягнутися у тренажера. Поки дівчина тільки вчиться, і у неї не виходить повітряний шпагат, як у балерини Анастасії Волочкової, але Наташа показала хороший результат, хоча і в підписі себе розкритикувала.
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"Іноді намагаюся знімати свої тренування, щоб розбирати помилки. Ох, що за крива береза? Де шпагат? Терміново повертаємо розтяжку", - написала прийомна дочка Потапа.
Зазначимо, Потап та Ірина Горова вже давно розлучилися, але зберегли дружні стосунки.
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