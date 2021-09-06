Прийомна дочка відомого українського репера і продюсера Потапа Наташа Горова вирішила показати поблизу свої численні татуювання

23-річна дівчина є старшою дочкою продюсера Ірини Горової, з якою довгі роки жив у шлюбі Потап. Артист ростив Наташу з раннього віку, і навіть після розлучення з її мамою зберіг з дівчиною хороші стосунки.

Як пише Politeka.net, зараз Горова-молодша активно веде свій блог в Instagram, демонструючи передплатникам особисті фото. У новому пості дівчина вирішила розповісти про важливу частину свого образу-численних тату, якими прикрашено її тіло.

Як з'ясувалося, їх у Наташі вже півсотні.

"У мене 50 татуювань. Пропоную вам розглянути деякі більш детально", - написала дівчина.

Зображеннями рясно прикрашені її руки, а також груди і шия. Серед тату є квіткові мотиви, написи, а також просто абстрактні зображення, наприклад – ведмедик або відкритий рот з чупа-чупсом.

Підписники тут же відреагували на пост Наташі.

"Оце бабуся буде", "ювілей", "яка краса вас однієї на 10 сумочок вистачить", "Вау як же красиво вони на такій красуні виглядають", - пишуть люди.

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