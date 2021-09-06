Приемная дочь известного украинского рэпера и продюсера Потапа Наташа Горовая решила показать вблизи свои многочисленные татуировки

23-летняя девушка является старшей дочерью продюсера Ирины Горовой, с которой долгие годы жил в браке Потап. Артист растил Наташу с раннего возраста, и даже после развода с ее мамой сохранил с девушкой хорошие отношения.

Как пишет Politeka.net, сейчас Горовая-младшая активно ведет свой блог в Инстаграм, демонстрируя подписчикам личные фото. В новом посте девушка решила рассказать о важной части своего образа – многочисленных тату, которыми украшено ее тело.

Как выяснилось, их у Наташи уже полсотни.

«У меня 50 татуировок. Предлагаю вам рассмотреть некоторые более детально», - написала девушка.

Изображениями обильно украшены ее руки, а также грудь и шея. Среди тату есть цветочные мотивы, надписи, а также просто абстрактные изображения, например – мишка или открытый рот с чупа-чупсом.

Подписчики тут же отреагировали на пост Наташи.

«Вот это бабуля будет», «Юбилей», «Какая красота вас одной на 10 сумочек хватит», «Вау как же красиво они на такой красотке смотрятся», - пишут люди.

Напомним, приемная дочь Потапа поразила видом, отправившись в Одессу.

Как сообщала Politeka, приемная дочь Потапа впервые рискнула выступить на сцене перед публикой.

Также Politeka писала, что приемная дочь Потапа показала язык в Одессе и поразилась людям.