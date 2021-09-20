В программе об известных людях "ЖВЛ" рассказали о хобби украинских знаменитостей

Как пишет Politeka.net, на официальной странице "ЖВЛ", ведущими которой является звезда "Женского квартала" Вера Кекелия и обладатель титула "Самый красивый мужчина мира" Богдан Юсипчук, часто рассказывают разные интересные факты об украинских знаменитостей.

На этот раз "ЖВЛ" обнародовало, чем украинские певцы и юмористы любят заниматься в свободное время.

"Какие хобби имеют украинские звезды? 😍 Листайте карусель и узнавайте, чем занимаются наши знаменитости в свободное время", - написали на странице.

Так, стало известно, что хобби певицы Насти Каменской – бег, исполнителя Дмитрия Монатика – коллекционирование арт-игрушек, суперблондинки Оли Поляковой – сыроварения, звезды "Женского квартала" и "Квартал 95" Елены Кравец – йога, юмориста Игоря Ласточкина – игра на укулелі, а певца Сергея Бабкина – фотографирование.

Ранее Politeka писала, что Кравец из "Квартал 95" раскрыла свою страсть, заговорив о доме, в котором живет: "Настоящее место силы!".

Напомним, что с Поляковой случилась беда прямо на концерте, пришлось вызывать врача: "будет колоть...".

A еще Politeka сообщала, что Монатик покинул Украину и устроил жене идеальное свидание, о таком мечтает каждая: "какие вы вспыльчивые".