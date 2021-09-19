Українська співачка Оля Полякова здивувала кадрами з ліками

Відома артистка зараз гастролює по Україні зі своєю програмою "Королева ночі", пише Politeka.net. Раніше співачка розповідала, що в кінці жовтня пройде її останній концерт рамках цієї програми, а далі вона почне готуватися до іншої.

Так, Полякова приїхала до Чернівців, де відчула нездужання, через що довелося вживати ліки.

Про це зірка розповіла у своїх сторіс Instagram.

"Бачите, як починається мій концерт у Чернівцях", - сказала артистка, показуючи столик, усипаний ліками.

"Так, хлопці, вчора на концерті потягнула спину. Ось зараз доктор буде колоти мені лідокаїнову блокаду".

Пізніше Полякова показала, як їй роблять укол. Артистка не змогла стримати крик від болю.

Зазначимо, Оля Полякова збирає повні зали, завоювавши велику любов українців. Зараз в репертуарі співачки в основному танцювальні хіти. На сцені артистка багато рухається, тому не дивно, що іноді зірка травмується.

До того ж артистка виступає на високих підборах, і через будь-який незручний рух можна впасти й так далі.

Однак, як бачимо, зірка знаходить вихід з непередбачених ситуацій.

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