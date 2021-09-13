Співачка Аліна Гросу і її новий коханий актор Роман Полянський вперше розповіли, як зародилися Їхні стосунки

Як відомо, минулого року 26-річна Гросу розлучилася зі своїм першим чоловіком, московським бізнесменом Олександром Комковим. Парочка помпезно відсвяткувала весілля в італійському замку, а менш, ніж через рік голосно розлучилася. Одним з тих, хто підтримував артистку, виявився її давній знайомий, який знімався в її кліпах - Роман Полянський.

В програмі "ЖВЛ" закохані, які тривалий час приховували свої романтичні стосунки, розповіли про особисте життя, передає Politeka.net.

Обидва зізналися, що спочатку просто дружили. На момент знайомства з Аліною Роман, який на 12 років її старший, був одружений і виховував дочку. Правда, заявив, що його шлюб підходив до кінця, а відносини зі співачкою він почав вже після розлучення.

"До цього все йшло. Не Аліна стала причиною, просто все якось закінчилося. Якось, ймовірно, почуття пройшли. Я якось цю тему не особливо чіпав, так буває. Люди сходяться і розходяться", - пояснив Полянський.

З 10-річною дочкою Марфою у нього залишилися теплі стосунки, більш того, дівчинка знайома з Гросу. Аліна, в свою чергу, представила нового бойфренда своїм батькам.

Заради відносин з Гросу Полянський погодився на переїзд з Росії в Україну.

"Я зрозумів, що якось важкувато без неї. Хочеться бачити ці очі, губки, носик. І ось в той момент і зрозумів, що треба їхати завойовувати", - заявив він.

В даний час парочка живе разом і не приховує свого щастя, викладаючи безліч спільних знімків в соцмережах.

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