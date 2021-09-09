Известная артистка Алина Гросу пошла на кардинальные изменения во внешности

Как передает Politeka.net, Алина Гросу является известной украинской исполнительницей. Она начала свою карьеру певицы еще в раннем возрасте, когда на неё обратила внимание её крестная Ирина Билык. Сейчас артистка ведет сольную карьеру и снимается в сериалах. Девушка также активно ведет социальные сети, где общается со своими поклонниками.

На своей странице в Инстаграм Алина Гросу опубликовала новое видео. Она решила пообщаться с поклонниками и ответить на их вопросы у себя в Сториз. У певицы спросили, как она сделала такие кудрявые волосы и девушка призналась, что нарастила волосы.

"Я продолжаю отвечать на ваши вопросы. Это афронаращивание, которое делается на косички, чтобы свои волосы не травмировать какое-то время. Очень крутая штука, не нужно запариваться каждое утро и для концертов прям самое то", - рассказала Алина Гросу.

Ранее она показала, как пришла на прямой эфир на "Русское радио" уже в новом образе: "22 года "Бджілка" Алина Гросу несется поколениями".

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