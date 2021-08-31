Популярная украинская певица Алина Гросу рассказала о Дне рождения родных братьев

Как пишет Politeka.net, певица Алина Гросу, которая известна своим хитом "Бджілка", часто радует поклонников подробностями личной жизни в своем Instagram.

На этот раз певица поделилась с фанатами радостным событием в жизни. Гросу рассказала о Дне рождения родных для нее людей – братьев Михаила и Романа.

"У моих родных и любимых братиков в последние дни лета Дни рождения ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ❤️ вчера был у младшего Мишки, а сегодня празднует старший брат Ромка❤️❤️ ❤ ️ Я безумно счастлива, что Бог мне подарил двух прекрасных братьев и я за ними, как за каменной стеной 😘😘😘 будьте счастливы, ребята! Крепкого здоровья вам, пусть все большие и маленькие мечты сбываются и пусть Вам всегда будет ради чего жить! Люблю, люблю, люблю и горжусь вами", - написала Гросу.

Заметим, что старшему брату певицы по матери Анне Гросу Роману Каланджию исполнилось 36 лет, а младший брат Алины Гросу родился 30 августа 2017 года. Отцу, Михаилу Гросу, на тот момент было 50 лет, матери Анне – 54 года. Разница меджу братьями составляет 32 года.

Поклонники написали много комментариев и за два часа поставили почти семь тысяч лайков.

Ранее Politeka писала, что Алина Гросу вывела на сцену своего нового парня, который ради нее переехал в Украину: "Походу я люблю тебя...".

Напомним, что Гросу на вечеринке с Каменских, Сасанчиним и Дикусаром высмеяли за сомнительный образ: "У Пугачевой паклю одолжила?".

A еще Politeka сообщала, что Гросу в купальнике смутила видом рядом с юным победителем "Голоса страны": "Копия Майкла Джексона".