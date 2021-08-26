Аліна Гросу здивувала, що українці не впізнали красуню
Як пише Politeka.net, Аліна Гросу стала популярною українською співачкою. Красуня не так давно розлучилася з бізнесменом Олександром Комковим і тепер її самотність скрашує російський актор Роман Полянський. Молодий чоловік заради красуні навіть переїхав з Росії в Україну.
На сторінці" Зірковий шлях " в Instagram вирішили показати новий стильний образ Аліни Гросу. На новому фото Гросу здалася в прозорому костюмі з яскравими візерунками. Красуня доповнила образ стильною зачіскою і яскравим мейкапом.
"Фантастичний. Оцінити образ Аліни Гросу для Дня Незалежності", - написано під фото.
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Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"А де Гросу?? Бачу тільки Майкла Джексона в перуці", "неймовірно красива"," дуже цікава зовнішність"," що з її волоссям"," штучна, я б сказала"," красива, але пластики багато, як для її віку", " як лялька Пластикова, вся зроблена. Пластичні хірурги молодці".
Нагадаємо, Аліна Гросу вивела на сцену свого нового хлопця, який заради неї переїхав в Україну
А ще Politeka писала, що Гросу у вишитій сукні вразила ідеальною укладанням і макіяжем
Також Politeka повідомляла, що Гросу на вечірці з Каменських, Сасанчиним і Дікусаром висміяли за сумнівний образ