Аліна Гросу здивувала, що українці не впізнали красуню

Як пише Politeka.net, Аліна Гросу стала популярною українською співачкою. Красуня не так давно розлучилася з бізнесменом Олександром Комковим і тепер її самотність скрашує російський актор Роман Полянський. Молодий чоловік заради красуні навіть переїхав з Росії в Україну.

На сторінці" Зірковий шлях " в Instagram вирішили показати новий стильний образ Аліни Гросу. На новому фото Гросу здалася в прозорому костюмі з яскравими візерунками. Красуня доповнила образ стильною зачіскою і яскравим мейкапом.

"Фантастичний. Оцінити образ Аліни Гросу для Дня Незалежності", - написано під фото.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"А де Гросу?? Бачу тільки Майкла Джексона в перуці", "неймовірно красива"," дуже цікава зовнішність"," що з її волоссям"," штучна, я б сказала"," красива, але пластики багато, як для її віку", " як лялька Пластикова, вся зроблена. Пластичні хірурги молодці".

Нагадаємо, Аліна Гросу вивела на сцену свого нового хлопця, який заради неї переїхав в Україну

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