Победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин появился в компании молодой красотки-певицы Алины Гросу
Как пишет Politeka.net, Сасанчин стал победителем вокального шоу "Голос. Діти", а также триумфатором на проекте "Голос країни 10". Молодой человек сейчас строит отношения со своей возлюбленной, а также активно ведет социальные сети, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото, которое Роман опубликовал в Инстаграм, красавчик был в шляпке и футболке. Рядом находилась Алина Гросу, которая надела стильный купальник и большую цепочку. Парочка улыбалась на селфи, впечатляя видом.
"Алина Гросу на съемках Життя відомих людей", - написал Сасанчин.
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Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии под публикацией:
"Красивые", "Ооо, Майкл Джексон. Гросу изменилась", "Гросу правда копия Майкла Джексона тут. А к Роме большая просьба, охраняйте свою самобытность, чтобы не превратится на жалкую пародию типа Гросу".
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