19-летний победитель вокальных шоу "Голос. Діти" и "Голос країни-10" Роман Сасанчин показал, кому принадлежит его сердце

Певец сейчас строит отношения со своей возлюбленной, 23-летней Иванной, пишет Politeka.net. В начале этого лета артист даже сделал предложение девушке, и та ответила согласием.

Пара живет вместе, но Роман не устает признаваться Иванне в любви даже в соцсетях.

Так, в своем Инстаграм победитель популярных проектов опубликовал новые снимки с возлюбленной. Сасанчин нежно прижался к Иванне, обняв ее за талию на улице.

"@annavi_i ❤️😝 люблю безгранично 😘", - не сдержал чувств певец.

За 45 минут публикация собрала почти 3000 лайков и немного комментариев.

"Классная пара🔥🔥🔥🔥", "Котятки наши!😍", "Очень хорошие 😍😍😍", "Шикарные", "Хорошие 😍😍❤️", "😍😍😍😍 любовь", - написали пользователи сети.

Отметим, Роман и Иванна познакомились во время локдауна в компании общих друзей. Девушка рассказала, что хотела посмотреть на мальчика, который победил в известных шоу, а в итоге перед ней предстал красивый парень.

Сасанчин сразу заприметил Иванну и стал оказывать ей знаки внимания, но та холодно на это реагировала, даже не приходила на свидания. Позже певец смог растопить сердце девушки.