Алина Гросу удивила стильным луком, что украинцы не узнали красотку

Как пишет Politeka.net, Алина Гросу стала популярной украинской певицей. Красотка не так давно развелась с бизнесменом Александром Комковым и теперь ее одиночество скрашивает российский актер Роман Полянский. Молодой человек ради красотки даже переехал из России в Украину.

На страничке "Зірковий шлях" в Инстаграм решили показать новый стильный образ Алины Гросу. На новом фото Гросу показалась в прозрачном костюме с яркими узорами. Красотка дополнила образ стильной прической и ярким мейкапом.

"Фантастическая. Оценить образ Алины Гросу для Дня Независимости", - написано под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"А где Гросу?? Вижу только Майкла Джексона в парике", "Невероятно красива", "Очень интересная внешность", "Что с ее волосами", "Искуственная, я б сказала", "Красивая, но пластики много, как для ее возраста", "Как кукла пластиковая, вся сделана. Пластические хирурги молодцы".

Напомним, Алина Гросу вывела на сцену своего нового парня, который ради нее переехал в Украину

А еще Politeka писала, что Гросу в вышитом платье впечатлила идеальной укладкой и макияжем

Также Politeka сообщала, что Гросу на вечеринке с Каменских, Сасанчиным и Дикусаром высмеяли за сомнительный образ



