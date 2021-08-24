Украинская певица Алина Гросу впечатлила идеальным образом на День независимости

Как пишет Politeka.net, 26-летняя Гросу славиться своей точеной фигуркой и идеальным лицом. Девушку часто обвиняют в том, что она делала себе пластическую операцию, но красотка уверяет, что все дело в макияже.

На свежих фото Гросу позировала с необычной укладкой и идеальным макияжем, который подчеркнул ее утонченное лицо. В честь праздника Алина надела красивое черное платье с прозрачными рукавами и яркой вышивкой.

«С Днем Независимости, Украина!», - подписала фото звезда.

В комментариях Гросу оставили массу приятных слов.

«Фото что-то на идеальном», «Шик», «Просто Вау», «Украинская красавица», «Ну какая же красота, неимоверно», «Вы просто идеальная! С праздником)», «Шикарное платье», «С такой прической тебе классно», «Настоящий эталон женственности. Красотка», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Алина Гросу опозорилась во время съемок с новым возлюбленным: "Было стыдно...".

Как сообщала Politeka, Гросу на вечеринке с Каменских и Дикусаром высмеяли за сомнительный образ: "У Пугачевой паклю одолжила?".

Также Politeka писала, что Гросу в купальнике смутила видом рядом с юным победителем "Голосу країни": "Копия Майкла Джексона".