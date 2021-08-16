Популярна українська співачка Аліна Гросу давала ексклюзивне інтерв’ю для програми "ЖВЛ"

Як пише Politeka.net, 26-річна українська співачка румунського походження із Чернівців зізналася, що на інтерв’ю для відомої телепрограми "Життя відомих людей", яку ведуть Віра Кекелія та Богдан Юсипчук, заговорилася та переплутала слова.

Про це відома співачка написала на особистій сторінці в Instagram. Гросу опублікувала серію фото зі зйомок, які швидше за все відбувалися на одному із одеських пляжів, де співачка відпочиває.

Разом із Аліною сфотографувався її новий бойфренд – російський актор Роман Полянський.

Так, Гросу розповіла, що зйомки тривали з 5 ранку й співачка дала 115 інтерв’ю, через що дуже втомилася та почала заговорюватися.

"Сьогодні ми з 5 ранку на ногах і вже було 115 інтерв'ю ... загалом, на останньому, коли у мене попросили щось побажати, я своїм вже дуже втомленим язиком закінчила "І нехай усі Ваші мрії збухаються» 😂😭😭😭". Хтось занадто мало відпочиває і спить ... було і смішно, і соромно:). Але тепер це моє коронне побажання, нехай і всі ваші мрії сбухаются 😝😝😝 ", - розповідає Гросу.

Шанувальники артистки поставили понад 11 тисяч лайків та написали багато коментарів.

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