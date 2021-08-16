Популярная украинская певица Алина Гросу давала эксклюзивное интервью для программы"ЖВЛ"

Как пишет Politeka.net, 26-летняя украинская певица румынского происхождения из Черновцов призналась, что на интервью для известной телепередачи "Жизнь известных людей", которую ведут Вера Кекелия и Богдан Юсипчук, заговорилась и перепутала слова.

Об этом певица написала на личной странице в Instagram. Гросу опубликовала серию фото со съемок, которые скорее всего происходили на одном из одесских пляжей, где певица отдыхает.

Вместе с Алиной сфотографировался ее новый бойфренд – российский актер Роман Полянский.

Так, Гросу рассказала, что съемки продолжались с 5 утра и певица дала 115 интервью, из-за чего очень устала и начала заговариваться.

"Сегодня мы с 5 утра на ногах и уже было 115 интервью ... в общем, на последнем, когда у меня попросили что-то пожелать, я своим уж очень усталым языком закончила "И пусть все ваши мечты збухаются 😂😭😭😭". Кто-то слишком мало отдыхает и спит ... было и смешно, и стыдно:). Но теперь это мое коронное пожелание, пусть все ваши мечты сбухаются 😝😝😝 ", - рассказывает Гросу.

Поклонники артистки поставили более 11 тысяч лайков и написали много комментариев.

Ранее Politeka писала, что Сумскую, Алину Гросу, Цыбульскую и других звезд потрясло горе в семье Козловского: "Боже, Виталичек...".

Напомним, что судья "Поют все" Алина Гросу в блестящем купальнике засветила формы прямо в воде: "Просто бомба".

A еще Politeka сообщала, что судья шоу "Поют все" Гросу поставила на место актрису Анну Трінчер: "Я бы тебя немного надела".